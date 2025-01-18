شكرا لقرائتكم خبر عن المركز المسيحى الإسلامى بالزمالك ينظم حفلا للفائزين بجائزة على السمان للسلام والان مع تفاصيل الخبر

ينظم المركز المسيحى الإسلامى حفلا يوم الخميس الموافق 30 يناير أول حفل للإحتفال بالفائزين بجائزة الدكتور علي السمّان للسلام والحوار والتعاون بين المجتمعات الدينية.

ويشارك فى الحفل المطران الدكتور سامي فوزي رئيس اساقفة اقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية وبريجيت السمّان زوجة الراحل الدكتور علي السمان والمركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة، وهو أول حفل لتسليم الجوائز السنوية بإسم الدكتور علي السمّان. وستمنح الجوائز إلى أفضل الأعمال والمبادرات الأدبية والاجتماعية والثقافية التي تدعم الحوار والتعاون والسلام بين المجتمعات الدينية.

ومن المقرر أن يشارك بالحفل عدد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين من الدولة، والهيئات الدبلوماسية، والمنظات الدولية، والمؤسسات الدينية والأكاديمية.

وشارك في حفل إفتتاح الجائزة السنة الماضية حوالي 150 مشارك، منهم عدد كبير من كبار المسؤلين مثل: المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس اساقفة إقليم الاسكندرية للكنيسة الاسقفية؛ الشيخ الدكتور علي جمعة، المفتي السابق؛ الشيخ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي الأرثوذكسي وأمين عام بيت العائلة المصرية؛ ورئيس الأساقفة نيكولا تيفينين، سفير الفاتيكان بمصر؛ والسفير الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، والسفير جورج بوستنجر، سفير النمسا في مصر؛ والسفير هاكان إمسجارد، سفير السويد في مصر، وذلك فى قاعة المسرح الكبرى بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية ه ش ميشيل لطفالله، الزمالك، القاهرة.

وتم الإتفاق على يوم 30 يناير لأنه، في 2002 كان اليوم الذي تم توقيع إتفاقية الحوار والتعاون بين الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية على مستوى العالم مع الأزهر الشريف، فى قصر لامبث، بإنجلترا.