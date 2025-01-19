شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع وزيرا التعليم والتعليم العالى مع رؤساء التحرير والإعلاميين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت قبل قليل، فعاليات اجتماع الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع عدد من رؤساء التحرير والإعلاميين بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يشارك فى حضور فعاليات الاجتماع عماد حسين وأحمد موسى وجمال الكشكى وإسلام عفيفي والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365، ويدير الجلسة الإعلامى أسامة كمال.

ومن المقرر أن يتناقش الوزيرين مع رؤساء التحرير فى نظام البكالوريا المصرية الجديد بديل الثانوية العامة.