وزير الخارجية يؤكد لنظيره الأوزبكى تقدير مصر لدعم وتضامن أوزبكستان مع الفلسطينيين

القاهرة - سامية سيد - أجرى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع "باختيار سعيدوف" وزير خارجية أوزبكستان.

أكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن الاتصال تناول مُجمل العلاقات الثنائية بين مصر وأوزبكستان، حيث نوه الوزير عبد العاطى إلى الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعيدين السياسى والاقتصادى من خلال تطوير آليات التعاون القائمة، فضلاً عن تشجيع التعاون بين المؤسسات الاقتصادية الوطنية فى كلا البلدين.

وأبرز وزير الخارجية أهمية البناء على مُخرجات "الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية-الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني"، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي عُقدت في ديسمبر 2024 بطشقند، لاسيما فيما يتعلق بتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري المتبادل، ودعم التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص بالبلدين من خلال تأسيس مجلس رجال أعمال يساهم فى بحث آفاق جديدة لمجالات التعاون المشترك.

من ناحية أخري، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لدعم وتضامن أوزبكستان مع الشعب الفلسطيني ووقوفها إلى جانبه، بما في ذلك تأييدها حق فلسطين في إقامة دولتها المُستقلة وفقاً للقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.