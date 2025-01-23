شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: العلاقات المصرية البريطانية هامة وأساسية لكلا البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة في فعالية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية البريطانية، حيث حضرها عدد من الوزراء وكبار المسئولين والسفراء والسلك الدبلوماسى المعتمد بمصر ورجال الأعمال.

ألقى الوزير عبد العاطى كلمة أبرز فيها الخطوات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص بما يعزز من دوره في قيادة التنمية الاقتصادية، مستعرضاً السياسات الوطنية التى تستهدف تحفيز وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادى، وشجع الوزير عبد العاطى المستثمرين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في قطاعات واعدة متنوعة مثل النقل واللوجستيات، والصناعات الطبية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة المتجددة.



كما أبرز السيد وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة والتي ساهمت في تحقيق استقرار لسوق الصرف، وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، كما أشار إلى اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية 2030 التى تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، واستعرض الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية لدعم الاقتصاد الأخضر والمساعى الجارية ان تكون مصر مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين الأخضر.