شكرا لقرائتكم خبر عن مستخدمو تطبيق "تيك توك" الصينى فى أمريكا يلاحظون علامات رقابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد بعض مستخدمى تطبيق "تيك توك" فى الولايات المتحدة الأمريكية بأنهم لاحظوا وجود علامات رقابية على المنصة الاجتماعية، بعدما تم إحياؤها بأمر تنفيذى من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



ورصد المستخدمون - حسبما ذكرت شبكة "ياهو فاينانس" الأمريكية اختلافًا فى التطبيق المعتمد على الفيديوهات القصير، حيث إنهم يروا عددًا أقل من البث المباشر، كما يتم إزالة بعض الأنشطة أو الإبلاغ عنها بمعدلات أعلى لانتهاك إرشادات المجتمع، بما فى ذلك السلوك الذى كان مسموحًا به سابقًا.



كما نوه بعض المستخدمين بأنهم يرون فى الوقت الحالى المزيد من تعديل المحتوى، مثل نتائج البحث المحدودة، بالإضافة إلى تحذيرات بشأن المعلومات المضللة والمطالبات للمستخدمين بالتحقق من مصادرهم.



ومن جانبها، أوضحت شركة "تيك توك" - فى بيان اليوم /السبت/- أن سياستها وخوارزمياتها لم تتغير خلال نهاية الأسبوع الماضي، وأن مسئوليها يعملون بجد لاستعادة عمليات التطبيق فى الولايات المتحدة إلى وضعها الطبيعي، مع توقعات ببعض عدم الاستقرار المؤقت فى ظل استعادة الخدمة، ما قد يؤثر على ميزات "تيك توك" أو إمكانية وصول المستخدمين إلى التطبيق.



وكان التطبيق الصينى قد توقف فى الولايات المتحدة الأمريكية - فى وقت سابق - بموجب قانون جديد تم سنه على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومى خلال إدارة الرئيس الأمريكى السابق، جو بايدن، بدعم من الحزبين، ويتطلب القانون بيع التطبيق لمشترٍ أمريكي.



فيما تعهد ترامب بإيجاد حل للحظر حيث وقع يوم /الاثنين/ الماضى على أمر تنفيذى يهدف إلى استعادة حرية التعبير وإنهاء الرقابة، مشيرًا على وجه التحديد إلى منصات التواصل الاجتماعي.