شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المبيدات تعتمد 19 مركبًا كيميائيًا لمكافحة الآفات فى بنجر السكر والان مع تفاصيل الخبر

محصول البنجر واحد من أهم الحاصلات الاستراتيجية، التي تسعى وزارة الزراعة لمضاعفة إنتاجيتها، لتلبية احتياجات المواطنين من السكر.

‫ ولكل ما سبق، أولت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، كامل اهتمامها بتقديم كل أشكال الدعم الفني والتقني والإرشادي، لمزارعي بنجر السكر، للوصول لأعلى معدلات الإنتاجية المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.

يعد تبقع الأوراق واحد من أبرز الآفات المرضية التي تهدد هذا المحصول الاستراتيجي الهام، وتشكل تحديًا خاصًا لمزارعيه، ما دعا لجنة مبيدات الآفات الزراعية، تضع هذا الملف في مقدمة أولوياتها، عبر تقديم حزمة من التوصيات الفنية، للحد من حجم الضرر والخسائر الاقتصادية الناجمة عنه.

و سلطت لجنة مبيدات الآفات الزراعية الضوء على مؤشرات الإصابة بـ "تبقع الأوراق" وعلامات ظهورها على محصول البنجر، وذلك ضمن كتيبها الإرشادي المعتمد لموسم 2025، لتوعيه المزارعين بسبل التعرف عليه والأسلوب الأمثل للمكافحة والعلاج.

وأوضحت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن في مقدمة المؤشرات الدالة على وقوع الإصابة، ظهور بقع دائرية محدودة الحافة، على الأوراق المسنة.

وسلط الكتيب الضوء على أبرز العلامات الدالة على وقوع الإصابة بـ "تبقع الأوراق"، على هيئة بقع دائرية بنية اللون، وبنفسجية الحافة على الأوراق المسنة، بأقطار تتراوح بين 2 إلى 5 سم.

وعادة ما تظهر هذه البقع على أعناق الأوراق، على هيئة مستطيلة، ومع زيادة حدة وشدة الإصابة، تلتحم البقع لتغطي مساحة كبيرة من سطح الأوراق، ما يؤدي لجفافها وموتها، مع بقائها متصلة بمنطقة التاج.

ونبهت اللجنة بموعد وقوع الإصابة، حال توافر الظروف المناسبة، والتي تقع عادة من نهاية ديسمبر وحتى شهر فبراير، ما يوجب على المزارعين اتخاذ كافة التدابير الوقائية، التي تحول دون حدوث ذلك.

وأكدت أن إصابة محصول البنجر بـ "تبقع الأوراق" يكون مرتبطًا بعمر النبات، الذي يتراوح بين 3 و 4 أشهر، والتي تهدد العروات المبكرة "أغسطس، سبتمبر، أكتوبر" بشكل أكبر.

وحذرت اللجنة في كتيبها الإرشادي لموسم 2025، من تداعيات عدم الاكتشاف المبكر للإصابة، والتي تؤدي لتدهور الأوراق وموتها، والحيلولة دون قدرة النبات على إتمام عملية البناء الضوئي، ما ينعكس سلبًا على معدلات الإنتاجية وحجم الحصاد المتوقع بحلول نهاية الموسم.

شددت لجنة مبيدات الآفات الزراعية في كتيبها الإرشادي على ضرورة تطبيق برنامج المكافحة الموصى به، بمجرد ظهور العلامات والمؤشرات الدالة على وقوع الإصابة.

واعتمدت لجنة المبيدات 19 مركبًا كيميائيًا، ضمن برنامجها الموصى به لمكافحة تبقع أوراق البنجر، وفقًا للمقننات المحددة.

