شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة: الإعلان عن مسابقات لشغل 404 وظائف بالجهاز الإدارى للدولة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

يعتزم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، الإعلان قريباً عن عدة مسابقات لشغل 404 وظائف شاغرة بوحدات الجهاز الإداري للدولة. ومن المقرر نشر المسابقات على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ قريباً.

وتشمل مسابقات وظائف الجهاز الإداري بالدولة

ـ مسابقة لشغل عدد 275 وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بوزارة الموارد المائية والري.

ـ مسابقة لشغل عدد 86 وظيفة بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

ـ مسابقة لشغل عدد 7 وظائف مهندسين وعدد 16 وظيفة سائق وحرفي رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري.

ـ مسابقة لشغل عدد 7 وظائف حاسبات ومعلومات بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

ـ مسابقة لشغل عدد 6 وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.

ـ مسابقة لشغل عدد 6 وظائف مهندسين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية.

ـ مسابقة لشغل عدد 1 وظيفة مهندس شبكات بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.