المديريات التعليمية: لا يوجد حد أقصى للمواد بتظلمات الشهادة الإعدادية

أكدت المديريات التعليمية على أنه لا يوجد حد أقصى للمواد بـ تظلمات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول موضحة أن الطالب يستطيع أن يقدم تظلمات فى جميع المواد الدراسية الأساسية وهى اللغة العربية واللغة الانجليزية والدراسات الاجتماعية والرياضيات والعلوم كما له حرية تقديم طلب تظلم فى مادة واحدة أو عدم تقديم تظلم فكل هذه التفاصيل ترجع للطالب وولى الأمر ، موضحة أن درجات الفصلين الدراسيين مكملة لبعضهما يستطيع أى طالب أن يعوض بالفصل الدراسي الثاني.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات لصفوف النقل والشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024,2025 اعتباراً من اليوم الأربعاء الموافق 2025/2/5 ولمدة خمسة عشر يوما وتقدم التظلمات بالإدارات التعليمية التابعة لها المدارس