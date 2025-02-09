شكرا لقرائتكم خبر عن غطاء سحابى يؤثر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى غطاء سحابى كثيف من السحب المنخفضة والمتوسطة يؤثر على القاهرة الكبرى وشمال البلاد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى.

ويسود اليوم الأحد 9 فبراير 2025، طقس مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة .

والبحر الأحمر معتدل : مضطرب ارتفاع الأمواج (1.5) : (2.5) متر، والبحر المتوسط : معتدل لمضطرب وارتفاع الأمواج (1.5: 2.5) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 17 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 10، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 20 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 09، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.