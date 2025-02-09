شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مستجدات المُخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، وبيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مُدن القابضة"؛ وذلك لاستعراض مُستجدات المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" والوفد المرافق له، مُعربًا عن تقديره للجهود المُكثّفة من قِبل الجانب الإماراتي بهدف سرعة الانتهاء من المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" في الموعد المُحدد.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مخطط مدينة "رأس الحكمة" سيُمثل طفرة عمرانية هائلة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، كما أنه سيكون فرصة جيدة للغاية أمام الشركات المصرية في المجالات المختلفة، إلى جانب قدرته على توفير آلاف فرص العمل للمصريين خلال مراحل المشروع.

وأشار رئيس الوزراء إلى حرصه على متابعة تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" مع مجموعة "مُدن القابضة" وفقًا للتوقيتات المُحددة، مؤكدًا دعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع.

بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن شكره لرئيس الوزراء على دعمه المستمر للمشروع وحرصه على إنجاز خطة المشروع في توقيتاتها المُحددة.

وقال "الزعابي" إن مجموعة "مُدن القابضة" حققت تقدمًا كبيرًا في تصميم المخطط الرئيسي لمدينة "رأس الحكمة" منذ شهر أكتوبر 2024، مؤكدًا أن المشروع سيشهد تعاونًا كبيرًا بين القطاع الخاص المصري والإماراتي، ويشمل ذلك شركات المقاولات والتطوير العقاري، وغيرها من الشركات في المجالات المختلفة، فضلًا عن توفير الآلآف من فرص العمل للمصريين.

وفي غضون ذلك، استعرض جاسم الزعابي ملامح المخطط الرئيسي لمشروع مدينة "رأس الحكمة"، معربًا عن تطلعه إلى التعاون مع الشركات المصرية لتنفيذ المشروع بدرجة عالية من الجودة والكفاءة تماثل أعلى المعايير العالمية.