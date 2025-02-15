شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة يبحث في روما مع مدير مكتب التقييم المستقل للإيفاد نتائج تقييم المشروعات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

التقى الوفد المصرى برئاسة المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الدكتور نايدو أندريان مدير مكتب التقييم المستقل بالصندوق الدولى الإيفاد، بحضور الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وذلك لبحث ومتابعة نتائج تقييم المشروعات التى يقوم الصندوق بتمويلها وتنفيذها فى مصر بالقطاع الزراعى لبحث موضوعات التعاون المشترك.

يأتى ذلك على هامش اجتماعات مجلس محافظى الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الإيفاد بالعاصمة الإيطالية روما والذى انعقد فى الفترة من 12-13 فبراير الجاري، وقبل عودته للقاهرة.

وفى بداية اللقاء رحب أندريان بالوفد المصرى وشكره على الحضور والمشاركة بفاعلية خلال اجتماعات مجلس المحافظين.

ومن جانبه، أشار الصياد إلى النتائج الايجابية لمشروعات الايفاد والتى يتم تنفيذها فى مناطق الاستصلاح الجديدة والنائية والتى لها اثرها الايجابى على تحول التنمية الريفية واستدامة الانشطة الزراعية وتوطين شباب الخريجين بمنطقة النوبارية والصعيد وكفر الشيخ وغيرها من المناطق التى تحتاج إلى توفير البنية التحتية الزراعية اللازمة لها، وشدد على أن وزارة الزراعة استفادت من خبرات الايفاد فى عمليات التقييم التى يجريها الايفاد من خلال البعثات الاشرافية التى نستقبلها والتى يمكن أن تصبح دروسا مستفادة لتطبيقها داخل قطاعات الوزارة.

كما اشار إلى أن وزارة الزراعة اصبحت تمتلك فريق عمل لديه خبرة كبيرة فى تنفيذ المشروعات الممولة من الايفاد والتى يمكن أن يستفاد بهم فى تنفيذ مشروعات تمول من جهات دولية مانحة اخرى.

ومن جانبه اشار أندريان بان مصر تعتبر نموذجا يحتذى به فى المنطقة فيما يتعلق بنجاح المشروعات وكيفية متابعتها وتنفيذها، واصبح لديها كوادر لها خبرات كبيرة تكون سببا فى نجاح واستدامة المشروعات التى تنفذ بها خاصة فى قطاع الزراعة.

كما اشار إلى انه يتطلع بان يرى فريق العمل خلال ورشة العمل المقرر لها يوم 17 فبراير الجارى والتى سيتم تنفيذها عبر خاصية الفيديو كونفرانس بهدف مراجعة التقييم الخاص بتقرير البعثة الاشرافية الاخيرة وكذا الخطة الاستراتيجية القطرية للايفاد فى مصر.

ومن جانبه اكد الدكتور سعد موسى على أن الصندوق الدولى للتنمية الزراعية الايفاد يعتبر من المؤسسات الدولية الاممية التى تساهم فى تحقيق التنمية الريفية المستدامة وتعمل على تعزيزها بالدول الاعضاء، فضلاً عن تدريب صغار المزارعين على تبنى التكنولوجيات الحديثة فى الزراعة، وان النموذج المصرى يعتبر من بين النماذج الرائدة لتحقيق اهداف عمل الصندوق وبه قصص نجاح كثيرة يعلمها الجميع، وان هناك متابعة من وزارة الزراعة المصرية للتاكد من تنفيذ انشطة المشروعات لضمان تحقيق مستهدفاتها على الأرض.