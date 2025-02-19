شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إنشاء مزرعة مصرية أوغندية جديدة على مساحة 1000 هكتار والان مع تفاصيل الخبر

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفدًا من جهاز الخدمة الوطنية الأوغندية برئاسة الفريق جميس موجيرا لتقييم المزرعة المصرية الاوغندية المشتركة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وخلال الاجتماع استمع وزير الزراعة من الجانب الأوغندي الموقف التنفيذي للمزرعة والمقامة على مساحة 500 هكتار للإنتاج النباتي والحيواني .

واشاد رئيس الوفد بالدور الذي تقوم به المزرعة من حيث المساهمة فى استنباط و زراعة الأصناف الجديدة عالية الجودة والانتاجية من الذرة وفول الصويا والفاصوليا والذي يتم توزيع جزء منها على المزراعين هناك كما انها تعتبر مزرعة إرشادية وبحثية وانتاجية بالإضافة إلى دور المزرعة في تربية الإنتاج الحيواني وتدريب المزارعين في أوغندا فضلا عن دورها في نقل الخبرات المصرية وهذا هو الهدف الرئيسي من إنشاء مثل هذه المزارع المصرية بالدول الأفريقية .

من جانبه اشاد وزير الزراعة بالعلاقات الوطيدة والمتميزة بين مصر وأوغندا مؤكدا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة اوجه الدعم للاشقاء في القارة الأفريقية وخاصة دولة أوغندا التي تربطها بمصر علاقات تاريخية.

أكد وزير الزراعة على استعداد مركز البحوث الزراعية إيفاد خبراء وباحثين إلى أوغندا لتدريب الاشقاء في وزارة الزراعة هناك على كيفية التعامل مع التغيرات المناخية ونقل الخبرات ووضع خرائط سمادية ودراسات تصنيفية للتربة تسهيلا على المنتجين الزراعيين.

تناول الاجتماع الترتيبات الجارية لانشاء مزرعة مصرية اوغندية جديدة مشتركة على مساحة 1000هكتار والاستفادة من تجربة نجاح المزرعة الأولى التي تعتبر من أفضل المزارع المصرية الأفريقية المشتركة.

ووجه وزير الزراعة الشكر للجانب الاوغندي على التعاون المثمر والبناء كما وجه الشكر للقائمين على المزرعة وكذلك للسفارة المصرية في أوغندا .