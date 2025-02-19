شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الأولى من قمة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قاعة الإحتفالات الكبري بـ جامعة القاهرة، إطلاق النسخة الأولي من قمة ريادة الأعمال، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الإصطناعي، والدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.



بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية من قمة ريادة الأعمال في نسختها الأولى، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة الدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ثم عرض فيلم قصير عن منظومة ريادة الأعمال بجامعة القاهرة، ثم تلاها كلمة الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ثم كلمة الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي والذكاء الاصطناعي، ثم كلمة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وقد أعقبها الإعلان عن دورة الاحتضان الحادية عشر لحاضنة الأعمال في تطبيقات الذكاء الإصطناعي بعنوان "Start Smart"، ثم فعاليات تكريم رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة، والتي تضمنت أربع فئات وهي الشركات الناشئة المعتمدة علي مكون تكنولوجي، والشركات الناشئة في مرحلة الانطلاق، والبحوث التطبيقية (باحثي جامعة القاهرة)، والاقتصاد الرقمي والإعلام.



الجلسة الافتتاحية من قمة ريادة الأعمال

وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص جامعة القاهرة، على تنظيم هذه الفعالية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لنقل أهمية دور ريادة الأعمال لطلاب الجامعة وكيفية الاستفادة منها، وعرض النماذج المُلهمة والتجارب الناجحة لأصحاب الشركات الناشئة من خريجي الجامعة ليستفيد منها الطلاب، مؤكدًا اهتمام الجامعة عبر سنوات بتدريس مقرر ريادة الأعمال لكل طلاب الجامعة بمختلف الكليات.



قمة ريادة الأعمال

ولقد أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق حرص تحالف جامعات إقليم القاهرة الكبرى على المشاركة بفاعلية في الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، كما أعلن عن إنشاء جامعة القاهرة لمركز متكامل للذكاء الإصطناعي بهدف ربطه بالتخصصات المختلفة وتطوير تطبيقاته العملية لخدمة أغراض التنمية، إضافة إلى تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار وريادة الاعمال.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق إلى أن جامعة القلهرة نواصل العمل على تطوير سياسات داعمة وتمكين رواد الأعمال لتحقيق طموحاتهم وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، مبديا سعادته بتجاوب الخريجين من أبناء الجامعة مع الإعلان عن المشاركة في قمة رواد الأعمال، وكانت المفاجأة السارة في أن المشاركين ساهموا بشركاتهم الناشئة باستثمارات مباشرة لمصر بلغت حوالي 150 مليون دولار.

ومن جانبه أشار الدكتور حسام عثمان، إلى الطفرة التكنولوجية والفرص الهائلة في الدولة المصرية لتحقيق نجاح اقتصادي مبهر من خلال الابتكار، وضرورة قيام الشباب باستغلال الفرص المختلفة لتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع، موجهًا الشباب بضرورة إحداث تغيير جوهري اقتصادي واجتماعي من خلال تبني أفكار جديدة، ولافتًا إلى وجود نوعين من ريادة الأعمال وهما التقليدي الذي يتمثل في تأسيس شركة وتوظيف عدد من العاملين، وغير التقليدي والذي يستند إلى أفكار ونماذج عمل خارج الصندوق وتحقق أثرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا خلال فترة زمنية قصيرة.

وأكد الدكتور حسام عثمان، على ضروة تجنب المفاهيم المغلوطة ذات التأثير السلبي في مجال ريادة الأعمال، فلا يشترط في رائد الأعمال أن يكون متفوقا دراسيًا، إذ يكفيه حسن إستغلال الفرص وامتلاك وجهة نظر نقدية والبحث عن أوجه القصور ومعالجتها، مضيفًا أن من بين المفاهيم المغلوطة أن رواد الأعمال ينجح منهم نسبة قليلة، بل يوجد الكثير من النماذج الناجحة التي حققت نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة، وإنشاء الشركات الناشئة لايحتاج إلى امكانات خارقة، لافتًا إلى إطلاق وزارة التعليم العالي والبحث العملي مبادرة "تحالف وتنمية" لتستهدف تحفيز الابتكار وريادة الأعمال والربط مع احتياجات المجتمع لتحقيق التنمية الشاملة وتحويل الابتكارات لمنتجات واقتصاد مبني على المعرفة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة غادة عبد الباري، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن هذه القمة تُعد فرصة استثنائية لصقل تجارب رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة الذين أصبحوا نموذجًا يحتذى به في مجال الإبتكار والتطوير، وأسسوا العديد من شركات والاستثمارات تزيد على 150 مليون دولار خلال السنوات القليلة الماضية، وساهمت في توفير الكثير من فرص العمل داخل القطاعات الاستراتيجية وفق رؤية مصر 2030.

وأكدت الدكتورة غادة عبد الباري، على دعم جامعة القاهرة لطلابها وخريجيها لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم في مختلف المجالات من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة ومبادرة "تحالف وتنمية" التي أطلقتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتعزيز دور الابتكار والبحث العلمي لتحقيق التنمية المستدامة، نظرًا لكون ريادة الأعمال تلعب دورا أساسيا وفعالا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًة إلى أن قمة ريادة الأعمال التي تنظمها جامعة القاهرة تستهدف استعراض تجارب رواد الأعمال أمام الطلاب لتشجيعهم ودفعهم للدخول في مجال ريادة الأعمال، لافتًة إلى أن القمة تأتي في إطار الخطة الإستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تستهدف ربط الابتكار وريادة الاعمال بسوق العمل.

ومن جهته، أوضح الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أن الصندوق تم انشاؤه عام 2019 بتوجيه من القيادة السياسية ليقدم الدعم والرعاية ويعمل على اكتشاف النوابغ ويتابع مخرجاتهم، مشيرًا إلى أن أنشطة الصندوق تتسق مع استراتيجة التعليم العالي والبحث العلمي 2030 ورؤية الوزارة بأن يكون الابتكار وريادة الأعمال محورا أساسيا يتم الاعتماد عليه، لافتًا إلى تنفيذ الصندوق مجموعة من الأنشطة المييزة بالتعاون مع الجامعات لتحويل أفكار الطلاب إلي مشروعات ناجحة.

وأضاف الدكتور هاني عياد، أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بصدد الإعداد لاحتفال سنوي يتطرق لكل مخرجات الجامعات المصرية من الإبتكار وريادة الأعمال، إلى جانب حزمة من الأنشطة التي تدعم منظومة الابتكار، وإعلان الحاضنات عن استقبال عدد أكبر من طلاب كل جامعة، مؤكدًا أن أعضاء هيئة التدريس هم من يقدمون الدعم الكامل للشباب داخل المنظومة الجامعية، من خلال أن يكون فكر ريادة الأعمال بالشراكة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والجامعة والقطاع الخاص والمبادرات.

هذا، وقد تم تكريم رواد الأعمال من خريجي جامعة القاهرة، واعقب ذلك عمل جلسة حوارية استعرض من خلالها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الناشئة أفكارهم وتجاربهم التي استمع إليها الحضور بمزيد من الانصات والاهتمام.