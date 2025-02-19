شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة التحضيرية لمسابقة جامعة حلوان لدعم المبتكرين من طلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لـ صندوق رعاية المبتكرين، والدكتور سامح متولي، مستشار رئيس الجامعة لإدارة النقل، ورئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة السيارات، وذلك في اجتماع تحضيري لمناقشة آليات تشكيل فريق عمل لتنظيم رالي دولي تنظمه الجامعة بالتعاون مع صندوق المبتكرين بمشاركة جامعات عالمية وشركات كبرى تدعم الشباب وتوفر فرصاً حقيقية لتطوير مهاراتهم وابتكاراتهم.

جاء الاجتماع بحضور اللواء محمد أبو شقة، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد عبد الهادي، وكيل كلية هندسة المطرية والدكتور محمود عاطف، أستاذ هندسة السيارات بكلية الهندسة، الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم هندسة السيارات بجامعة عين شمس، إلى جانب نخبة من الأكاديميين والمتخصصين في مجال الهندسة حيث تم تبادل الأفكار ومناقشة الاستراتيجيات التي ستساهم في إنجاح هذا الحدث الدولي.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن هذه المبادرة تمثل خطوة محورية في دعم المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعات، حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة متكاملة تجمع بين التعليم الأكاديمي والتطبيق العملي وتسليط الضوء على الإبداع الطلابي وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية.

تناول الاجتماع وضع الخطوط العريضة لتنظيم الرالي، حيث تمت مناقشة الجوانب الفنية واللوجستية، إلى جانب خطط دعم الفرق المشاركة، وذلك بالتنسيق مع صندوق رعاية المبتكرين. كما أكد الحضور على أهمية الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية في مجال هندسة وتصنيع السيارات، فضلاً عن توفير فرص تدريبية حقيقية للطلاب تمكنهم من تطبيق أفكارهم في مشروعات عملية تسهم في تطوير الصناعة الوطنية.

وأشار المشاركون إلى أن العمل على تنظيم هذه المسابقة بشكل دوري، لتصبح حدثاً عالمياً يساهم في استقطاب الجامعات الأجنبية والشركات الكبرى، مما يعزز مكانة مصر كوجهة للابتكار في مجال السيارات. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم منتج نهائي يعكس قدرات وإبداع الشباب المصري، ويمثل خطوة جادة نحو تصنيع سيارة محلية بتكنولوجيا متطورة تنافس في الأسواق العالمية.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعات الأكاديمية والصناعية لإنجاح الحدث، مع العمل على توفير كل سبل الدعم للفرق المشاركة، بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة في دعم البحث العلمي والابتكار كأحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة.