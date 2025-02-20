متحدث الخارجية: إضاءة البرج الأيقوني احتفالاّ بمئوية العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية إضاءة البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة مساء الأربعاء؛ احتفالًا بالذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين مصر تركيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف - في تدوينة على حسابه الرسمي "إكس" - إن هذه الذكرى تؤكد التقدير المتبادل بين البلدين الصديقين وروابط تاريخية ممتدة، وعلاقات دبلوماسية ارتكزت على التعاون المشترك ورعاية مصالح الشعبين المصرى والتركي.







