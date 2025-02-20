شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: تخفيضات كبيرة بالسلع الغذائية ونسعى لزيادة أعداد المنافذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن وزارة الزراعة تتبنى هذا العام تخفيضات بالسلع الغذائية من خلال مبادرة "بداية" فى شهر رمضان المبارك، وتبذل قصارى جهدها لتوفير السلع بتخفيضات كبيرة.

أضاف الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع عبر قناة الحياة، أن المنتجات تنزل الأسواق بسعر التكلفة وأقل منها، للحرص على حماية الأمن الغذائي وراحة المواطن المصري، لافتا إلى أن المنافذ تشهد تواجد اللحوم طوال العام بتخفيضات تصل إلى 30%، وبالنسبة للدواجن يتم توافرها أيضا سواء الطازجة أو المجمدة.

وأشار إلى أن هناك 379 منفذا على مستوى الجمهورية، يشاركون في معارض أهلا رمضان لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وقال: "سنزيد من منافذنا خلال شهر رمضان، ونحن أدخلنا منتجات جديدة من اللحوم المصنعة، ولدينا تعاون من جميع المحافظين في توفير السلع".