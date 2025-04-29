شكرا لقرائتكم خبر عن الخروج للضرورة وابتعدوا عن لوحات الإعلانات.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نصائح عاجلة للمواطنين خلال الساعات المقبلة بسبب سوء الأحوال الجوية، والمنخفض الخماسيني الذى يضرب البلاد.

وناشدت الهيئة العامة للأرصاد المواطنين باتباع ما يلي:

- القيادة بهدوء وحذر على الطرق أثناء الأتربة والرمال المثارة.

- يرجى الإبتعاد عن أعمدة الإنارة واللوحات الإعلانية والأشجار.

- يفضل ارتداء الكمامات أثناء الخروج.

- الخروج حالة الضرورة القصوي .

- متابعة تحديثات النشرات الجوية.

- اتخاذ كافة الإستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الأثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.



ويشهد اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، طقس مائل للحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يشهد اليوم، نشاط رياح على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية، وشبورة مائية صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق، مع وجود فرص أمطار متوسطة على محافظة مطروح تمتد خفيفة إلى محافظة الإسكندرية .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

القاهرة

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الإسكندرية

العظمى 23 درجة.

الصغرى 15 درجة.

مطروح

العظمى 20 درجة.

الصغرى 14 درجة.

سوهاج

العظمى 36 درجة.

الصغرى 22 درجة.

قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 23 درجة.

أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 23 درجة.