شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 3 قتلى إثر إطلاق نار بمدينة أوبسالا فى السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وكالة "رويترز" سقوط 3 قتلى إثر إطلاق نار في مدينة أوبسالا في السويد.

وشهدت مدينة أوبسالا بالسويد حادث إطلاق نار أسفر عن وقوع عدة إصابات، مما أثار حالة من الذعر والقلق بين السكان.

وقد هرعت قوات الشرطة إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغات، حيث قامت بإغلاق المنطقة وبدء التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث.

وتعمل الشرطة على جمع الأدلة والشهادات من الشهود، يتطلع السكان إلى معرفة المزيد عن تفاصيل الحادث والتحقيقات الجارية.