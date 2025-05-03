شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الصفين الأول والثانى الأزهرى يؤدون امتحاناتهم فى الأحياء والنحو والتوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى الأزهرى اليوم السبت، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى الامتحان فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والحديث وعلومه، كما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والحديث وعلومه، ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى الامتحان فى مواد الأدب والنصوص والمطالعة والأحياء والتربية الفنية، وطلاب الصف الثانى الثانوى القسم الأدبى الامتحان فى مواد النحو والتوحيد والتربية الفنية.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية أصدر عددا من التعليمات الخاصة بالمضبوطات أثناء انعقاد لجان النقل أو الشهادات، وذلك على النحو الآتى:

الطالب المضبوط بجهاز موبايل أثناء الامتحان يتم تحرير محضر غش للطالب بعد الضبط مباشرة، ويستكمل الطالب امتحان المادة حتى نهاية زمن اللجنة، ويحظر طرده من اللجنة قبل انتهائه من الإجابة، وإقراره بالواقعة والتوقيع على محضر الغش.

فى حالة اتصال الجهاز بالإنترنت والتأكد من نشر ورفع صور أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى يحظر تسليم الطالب جهاز الهاتف، ويتم التحفظ عليه مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى هذا الصدد من قبل عضو الشئون القانونية بالمنطقة.

يحرر محضر الغش والإخلال من ثلاث نسخ ويرسل الأصل والحرز المضبوط مع الطالب إلى فرع الشئون القانونية بالمنطقة التابعة لها اللجنة، وعدم إرساله إلى لجنة النظام والمراقبة، وعلى رئيس اللجنة التأكد بنفسه من تسليم المحضر إلى فرع الشئون القانونية.