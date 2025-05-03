شكرا لقرائتكم خبر عن تجربة علمية ملهمة.. الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح المدرسة المصرية بزايد والان مع تفاصيل الخبر

تحتفل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الأحد 4 مايو الجارى، بمرور 10 سنوات على افتتاح المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، والتى تعتبر تجربة ملهمة فى التعليم المصرى كونها تقدم تعليم دولى ذات جودة عالية بأسعار منخفضة مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، حيث يدرس للطلاب فى هذه المدرسة والتى تم افتتاحها عام 2014 أثناء تولى الدكتور محمود أبو النصر الوزير الأسبق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليم دولى يحصل الطالب بعد تخرجه على شهادة ال IP، وتعتبر هذه الشهادة من أصعب الشهادة الدولية.

وقالت الدكتورة هالة سيف مديرة المدرسة، إن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد عام 2014 بناء على بروتوكول ثلاثي بين منظمة البكالوريا الدولية IBO والمؤسسة الراعية مدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم تم افتتاح المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد وتعد أولى المدارس الحكومية الدولية بالشرق الأوسط وأفريقيا التي تنال هذا الاعتماد الدولي للبرنامج الابتدائي والمتوسط والدبلومة وشهادة الأيزو 9001، منذ افتتاحها محل إشادة محلية ودولية لريادتها في مجال الدمج الكلي.

وتقدم المدرسة خدمة تعليمية دولية حكومية ذات جودة عالية وقدرة تنافسية بمصروفات دراسية منخفضة مقارنة بالمدارس الدولية الخاصة، وفي العام الماضي احتفلت المدرسة بتخريج الدفعة الثالثة من طلابها والذين حصلوا علي أعلي الدرجات العالمية والتي تفوق المتوسط العالمي، فيما حصلت إحدي طالبات المدرسة علي المركز الأول علي مستوي العالم، وكان لمؤسسة جرين لاند التعليمية الدور الأكبر في اختيار وتأهيل الكوادر البشرية في المدرسة وفي حصول المعلمين علي التدريبات اللازمة وفي اختيار الطلاب المؤهلين لاستقبال هذه الطريقه من التعليم غير التقليدية.

وتابعت مديرة المدرسة: تعد البكالوريا الدولية من أشهر الأنظمة الدراسية العالمية، وهي اختصار لـ International Baccalaureate، وهي منظمة تعليمية غير هادفة للربح، ومنتشرة على مستوى العالم؛ بالإضافة إلى أنها مستشار لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. وهدفها تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات، والمعرفة، والقيم لخلق عالم أفضل .

ويتم فتح باب التقديم في أول مارس من كل عام ولمدة شهر، كما يتم قبول 75 طفلا بمرحلة رياض الأطفال

وعدد الطلاب في كل المراحل 1000.

وأوضحت أنه تحتفل المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد، الأسبوع المقبل بمرور عقد من الإبداع والنجاح وتحقيق أرقام قياسية عالميه ، من أول يوم تم إنشاء هذه المدرسه في سبتمبر عام 2014 بناء حي تعتمد على شراكة ثلاثية بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة جرين لاند التعليمية ومنظمة البكالوريا الدولية، وهذه شراكة تهدف إلي خلق منارة تعليمية حكومية بمواصفات ومعايير دولية تعتمد علي اختيار طالب يستطيع أن يستقبل هذه الطريقة غير التقليدية ومعلم يتم تأهيله بالشكل المناسب وأولياء أمور لديهم القدرة والرغبة علي إحداث تغيير منذ هذا الوقت أدرك كل العالمين بالمدرسة أنهم أمام تجربة علمية وعملية مختلفة.



افتتاح المدرسة المصرية من 10 سنوات



تخرج الطلاب



حفل تخرج طلاب المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد



طلاب المدرسة المصرية الدولية بالشيخ زايد



مرور 10 سنوات على افتتاح المدرسة المصرية بزايد



