شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط سيارة نقل مخلفات تسببت فى تناثر القمامة على الطريق والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت محافظة الجيزة ضبط سيارة نقل مخلفات تابعة لإحدى شركات النظافة الخاصة غير ملتزمة بضوابط نقل القمامة والمخلفات الصلبة، موضحة أنه تم ضبط السيارة بحمولة مخلفات دون وضع ساتر لمنع تناثر المخلفات على الطرق والمحاور أثناء سيرها، مما يمثل مخالفة للاشتراطات والمعايير البيئية ويعكس مظهرًا غير حضاريًا.

وكلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، بالتحفظ على المركبة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق والشركة المسؤولة مع توقيع الغرامات المقررة قانونًا لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وقال المحافظ: "لن نتهاون مع أي جهة أو شركة تتسبب في الإضرار بالبيئة أو الإخلال بمستوى النظافة العامة بالمحافظة وسنطبق القانون بكل حزم على المخالفين حفاظًا على المظهر الحضاري وصحة المواطنين".

وأكد "النجار"، استمرار حملات الرقابة والمتابعة لضبط أي مخالفات، موجهًا هيئة النظافة والتجميل بالتعاون مع الأحياء والمراكز بتنفيذ أكمنة لضبط المركبات المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأهابت محافظة الجيزة، بكافة شركات النظافة العاملة بنطاق المحافظة الالتزام التام بضوابط نقل المخلفات واستخدام الأغطية والسواتر المقررة على مركبات النقل، حرصًا على الصحة العامة وحالة الطرق والبيئة.



