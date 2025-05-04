شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار ينعي أحد موظفي الوزارة توفي أثناء توجهه للعمل والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، سعيد أحمد سعيد علي، أحد موظفي وزارة الصحة والسكان -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكان الفقيد، قد توفي، صباح اليوم الأحد، خلال توجهه إلى مقر عملة بديوان عام وزارة الصحة والسكان، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.