شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات نهاية العام للطلبة المصريين فى الخارج.. تبدأ السبت 10 مايو والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت منصة امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ونهاية العام للطلبة المصريين فى الخارج، حيث يمكن الدخول على الرابط التالى لمعرفة تفاصيل ومواعيد الجداول https://sabroad.emis.gov.eg/News/Post/84

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى موعد انطلاق امتحانات الطلبة المصريين فى الخارج للفصل الدراسي الثاني 2025، موضحة أن الاختبارات تبدأ يوم السبت الموافق 10/5/2025 وفقاً لجداول الامتحانات التى ستعلن على منصة أبناؤنا في الخارج بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات المسموح لها بالتقدم لآداء الامتحانات كالتالى:

· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 في مصر.

· الطلاب الذين أدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024/2025 بمدارس المسار المصري.

وأعلنت الوزارة المستندات المطلوبة للتقدم للامتحانات وهى:

- سداد رسوم مقابل خدمة امتحان أبناؤنا في الخارج الكترونيا من خلال منصة أبناؤنا في الخارج وقدرها (150) دولار.

- التقديم الإلكترونى لامتحان الفصل الدراسي الثاني 2024/2025 ، من خلال المنصة الالكترونية.

- استمارة التقدم مع أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + أصل بيان نجاح العام الماضي + أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانية من رياض الأطفال KG2

وشددت الوزارة على أنه لا بد من تقديم بيان العام الماضي للمرحلة الأولى KG1 بالإضافة لبيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال وأصل شهادة الميلاد.

- بالنسبة لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال KG1 لا بد من تقديم أصل بيان الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2024/2025 سواء كانت مدارس رسمية من داخل مصر أو مدارس مسار مصري مرخص لها بمرحلة رياض الأطفال وأصل شهادة الميلاد.