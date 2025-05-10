شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول أمريكى: نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته للسعودية "هراء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت القناة 12 الإسرائيلية، عن السفير الأمريكى فى تل أبيب، مايك هاكابى، نفيه القاطع للأنباء المتداولة حول نية الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بدولة فلسطينية خلال زيارته المرتقبة إلى السعودية، واصفًا تلك الأنباء بـ"الهراء".

تقارير تزعم نية ترامب الاعتراف بدولة فلسطين خلال زيارته للشرق الأوسط

ويأتى هذا النفى، فى ظل تقارير إعلامية تحدثت عن إعلان محتمل بهذا الشأن ضمن القمة الخليجية الأمريكية المقررة منتصف مايو الجارى فى الرياض.

وكانت مصادر دبلوماسية خليجية قد صرّحت لصحيفة "جيزاليوم بوست" ووكالة "ميديا لاين" أن ترامب يعتزم إطلاق إعلان "غير مسبوق" بشأن الاعتراف بدولة فلسطينية، مع التأكيد على أن الدولة لن تشمل حركة حماس.

وأكد المصدر نفسه أن الإعلان، إن تم، سيكون خطوة فارقة فى مسار الشرق الأوسط، وقد يسهم فى تسريع انضمام دول عربية جديدة إلى اتفاقيات إبراهيم.

القمة المرتقبة تُعدّ أول زيارة خارجية لترامب فى ولايته الثانية، وتأتى على غرار القمة الخليجية الأمريكية التى استضافتها الرياض فى 2017.

ومن المتوقع أن تشهد القمة صفقات ضخمة تشمل مجالات الأمن والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، وسط تقارير عن إعفاءات جمركية مرتقبة لصالح دول الخليج.

ورجّح الدبلوماسى الخليجى السابق أحمد الإبراهيم، أن تكون أجندة القمة اقتصادية بالدرجة الأولى، مشيرًا إلى غياب الرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى والملك الأردنى عبد الله الثاني؛ مما يقلل من احتمالية بحث الملف الفلسطينى بشكل جدى.

وأضاف الإبراهيم أن ترامب سيواصل جولته بزيارة الإمارات وقطر، فى ظل علاقات اقتصادية متنامية واستثمارات خليجية ضخمة فى السوق الأمريكية.