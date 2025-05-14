شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل: 81 فرصة لكوادر مصرية فى القطاع الهندسى للعمل بشركة سعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء عن توفير 81 فرصة عمل للكوادر المصرية للعمل في مجال القطاع الهندسي بشركة بالمملكة العربية السعودية ، وأوضح الوزير أن هذه الفرص الجديدة وفرها مكتب التمثيل العمالي بسفارة جمهورية مصر العربية بالرياض بالتنسيق مع الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، والإدارة العامة للتشغيل ، ودعا الشباب المتخصص في المجالات- المرفقة مع هذا البيان بالرواتب حسب التخصص- تقديم السيرة الذاتية من اليوم الأربعاء الموافق 14-5-2025 ، ولمدة 5 أيام على البريد الالكتروني التالي: [email protected].

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن مميزات هذه الفرص الجديدة أن الشركة دفع بدل سكن 25% من الراتب الاساسي شهريا- ودفع بدل انتقال-ومكافأت نهاية خدمة-وتامين طبي-وتذاكر سفر سنويا.. ومميزات اخري.