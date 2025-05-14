شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يشارك فى لقاء ولى عهد الكويت مع وفد المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة السابق، ووفد من أعضاء مجلس أمناء المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، في لقاء مع نائب الأمير وولي العهد الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بمناسبة زيارتهم لدولة الكويت للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي السابع عشر للمنظمة بعنوان "البصمة الوراثية وتحرير الجينات في عصر الذكاء الاصطناعي - رؤية إسلامية"، المنعقد خلال الفترة من 14 إلى 17 مايو، تحت رعاية كريمة من ولي العهد الكويتي.

وتناول اللقاء الذي حضره وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والعلوم الطبية بين الدول الإسلامية، كما تم استعراض أبرز محاور المؤتمر والموضوعات المطروحة للنقاش، بما يسهم في تطوير السياسات الصحية والطبية وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد الخشت، إن اللقاء كان مثمرًا ويعكس حرص القيادة الكويتية على تعزيز مكانة العلم والمعرفة كركائز أساسية للتنمية المستدامة، مثمنًا رعاية ولي العهد الكويتي لفعاليات المؤتمر، وهو ما يؤكد دعم دولة الكويت المتواصل للعلماء والمؤسسات العلمية في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.