كيف تحصل على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي؟.. اعرف التفاصيل
الإثنين، 19 مايو 2025
يتساءل الكثير من المواطنين، عن طريقة الحصول على مساعدة شهرية من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك ضمن برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الوزارة بشكل مستمر.
أولًا: قيمة المساعدة: يحصل الفرد المستحق على مساعدة شهرية 323 جنيهًا، بالإضافة إلى منحة دراسية شهرية 40 جنيهًا عن كل طفل في التعليم (أساسي أو متوسط)، بحد أقصى 200 جنيه للأسرة، خلال 8 شهور من أكتوبر لمايو.
ثانيًا: أهم شروط الاستحقاق
- عدم العمل بالحكومة أو القطاع الخاص أو الحصول على معاش تأميني أو مساعدة ضمانية.
- الأسرة لديها أبناء حديثي الولادة لحد 18 سنة، بشرط إن فوق 6 سنين يكون بالتعليم.
برنامج كرامة مخصص لـ:
- كبار السن 65 سنة فأكثر.
- أصحاب العجز أو الأمراض المزمنة (بشرط إثباته طبيًا).
- الأيتام خارج رعاية الأب أو الأم، لكن يتكفل بيهم أقارب من الدرجة الثانية أو أبعد.
ثالثًا: الأوراق المطلوبة
- استمارة بيانات اجتماعية كاملة.
- أوراق إثبات الدخل، والحالة الصحية أو الدراسية (إن وجد أطفال).
- بطاقات الرقم القومي سارية لكل أفراد الأسرة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز