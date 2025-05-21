شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل فى الأردن بمرتبات تصل إلى 320 دينارا.. رابط التقديم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، أمس الثلاثاء، تلقى طلبات التقديم على 5 فرص عمل فى إحدى المؤسسات الأردنية المتخصصة فى مجال دباغة الجلود، بالمملكة الأردنية الهاشمية، موضحه أن الراتب يتراوح ما بين 290 إلى320 دينار أردنى كل شهر.

وأشارت إلى أنه يمكن التقديم من خلال الدخول على الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index، وتقديم البيانات المطلوبة،وذلك بداية من أمس الثلاثاء 20-5-2026، ولمدة 5 أيام.

• الشروط المطلوبة فى هذه الفرص:

- أن يكون المتقدم لديه خبرة عام على الأقل فى العمل بدباغة الجلود.

- أن يكون خاليا من فيرس c.

- ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن، ولم يمض على التسفير 5 سنوات.

- ألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020،حتى31-5-2021.