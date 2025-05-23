شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزارة الخارجية المصرية، أن البيان الختامى الصادر من الاجتماع الوزارى الثالث للاتحاد الإفريقى والاتحاد الأوروبى والذى عقد يوم 21 مايو 2025 ببروكسل، استعرض التقدم المُحرز فى تنفيذ الرؤية المشتركة لعام 2030 من أجل شراكة متجددة بين الجانبين الأوروبى والأفريقى، والتمهيد لعقد القمة السابعة بينهما في إفريقيا عام 2025 بمناسبة مرور 25 عاماً على الشراكة بين الجانبين.

كما ذكرت وزارة الخارجية اليوم ، أن البيان الختامى قد نوه عن إحاطة الاتحاد الأوروبي باعتماد الاتحاد الأفريقى لترشيح د. خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو للفترة 2025 - 2029 ، بما يعكس توافقًا قاريًا على أهمية تمثيل إفريقيا في هذا المنصب الدولي البارز، وإيمان قادتها بقدرة المرشح المصرى على الدفاع عن أولويات إفريقيا داخل منظمة اليونسكو.

وأشارت الخارجية إلى أن الترشيح المصرى يحظى بدعم متنامٍ من العديد من الدول، كان آخرها إعلان كل من النمسا وسلوفاكيا الأسبوع الماضى تأييدهما الرسمي للترشيح.