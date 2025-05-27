شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تعلن صدور القرار الجمهورى بإنشاء "الجامعة الأهلية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت جامعة القاهرة، في لحظة فارقة من تاريخها العريق، صدور القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 2025 بإنشاء "جامعة القاهرة الأهلية"، لتبدأ بذلك فصلًا جديدًا من مسيرتها الممتدة لأكثر من قرن من الزمان، نحو آفاق أوسع من التميز الأكاديمي والريادة المجتمعية.

وقالت الجامعة "يأتي هذا القرار التاريخي تأكيدًا على الثقة الغالية التي توليها الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لجامعة القاهرة كمؤسسة وطنية رائدة، وكقلعة علم ومعرفة أثرت مصر والعالم بكفاءات في شتى المجالات.

وتابع بيان صادر عن الجامعة، لا شك أن جامعة القاهرة الأهلية تمثل إضافة نوعية لمنظومة التعليم العالي، حيث تهدف إلى تقديم برامج أكاديمية حديثة، تستجيب لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وتواكب احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، وذلك في بيئة تعليمية متطورة تدمج بين المعرفة والابتكار والاستدامة.

يأتي هذا القرار ثمرة الجهود المكثفة التي بذلتها إدارة الجامعة خلال الفترة الماضية لترسيخ مكانتها على خريطة الجامعات الذكية والمستدامة، وتوسيع آفاقها التنموية والتعليمية لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

إن إنشاء جامعة القاهرة الأهلية ليس مجرد توسع في البنية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الإنسان المصري، ودعوة مفتوحة لكل الحالمين بالعلم والتميّز ليكونوا جزءًا من هذا الكيان التعليمي والتنويري الكبير.