الارشيف / أخبار مصر

الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية

0 نشر
0 تبليغ

  • الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية 1/4
  • الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية 2/4
  • الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية 3/4
  • الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريهام عبد الله

الثلاثاء، 27 مايو 2025 12:12 م

فاز الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة، من ”الخليج 365” بجائزة دبي للصحافة عن فئة الصحافة الاقتصادية، عن موضوع "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".

الخليج 365 يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها، عبر 6 مراحل.. البداية بتجربة من شبكة نصب.. واستكشاف وضع مصر والعالم العربي.. وأخيرا استعراض تجربة احترافية.

الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة ستلمان الجائزة
الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة يستلمان الجائزة

 

علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة
علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة

 

جائزة دبي لشعبة الصحافة الاقتصادية
جائزة دبي لشعبة الصحافة الاقتصادية

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

Advertisements