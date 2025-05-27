شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يفوز بجائزة دبي لفئة الصحافة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

فاز الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة، من ”الخليج 365” بجائزة دبي للصحافة عن فئة الصحافة الاقتصادية، عن موضوع "متاهة العملات المشفرة تبدأ بـ"لايك".

الخليج 365 يحاول فك شفرة عالم بيتكوين وأخواتها، عبر 6 مراحل.. البداية بتجربة من شبكة نصب.. واستكشاف وضع مصر والعالم العربي.. وأخيرا استعراض تجربة احترافية.



الزميلان محمد سالمان والسيد زيادة يستلمان الجائزة



علا الشافعى رئيس تحرير الخليج 365 والزميلان محمد سالمان والسيد زيادة