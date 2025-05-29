شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق.. الحكومة توضح "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعى، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش فى الأسواق المحلية.



حقيقة تداول عسل نحل مغشوش بالأسواق

وأكد المركز الإعلامى على حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة فى جميع المنتجات الغذائية والمتداولة فى الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها فى جمهورية مصر العربية.

وأشار المركز الإعلامى إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذى نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمى السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.

وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التى أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلًا على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة فى معامل تحليل الأغذية المعتمدة.

وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز فى عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على ٥٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.

ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائى كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز فى العسل الطبيعى تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.

كما يتطلب الكشف عن وجود "غش فعلي" فى العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التى تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط فى التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.

وأكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة فى السوق المحلى، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدورى، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.

ونهيب بالسادة المواطنين تحرى الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.

وفى حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.