شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق ضخم بميناء بالشارقة فى دولة الإمارات.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الإمارات اليوم، اندلاع حريق هائل فى مواد قابلة للاشتعال بميناء الحمرية بالشارقة، وسط استنفار كبير من فرق الدفاع المدنى والأجهزة المعنية، فى محاولة للسيطرة على الحريق ومنع امتداده، وفقا لوسائل إعلام إماراتية.

وفي بيان رسمى، أعلنت السلطات المعنية أن كوادر هيئة الشارقة للدفاع المدني وشرطة الشارقة والحرس الوطني تباشر عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق، الذي اندلع صباح اليوم في مواد شديدة الاشتعال داخل ميناء الحمرية، وذلك بعد استجابة سريعة بالتعاون مع الجهات المختصة في سلطة الميناء.

وأضاف البيان أن قيادات الشرطة والحرس الوطني والدفاع المدني تتابع عمليات الإخماد ميدانيًا.



ولا تزال عمليات الإطفاء والسيطرة على الحريق مستمرة حتى الآن، رغم مرور أكثر من ثلاث ساعات على اندلاع الحريق.

ودعت القيادة العامة لشرطة الشارقة الجمهور إلى استقاء المعلومات المتعلقة بحريق ميناء الحمرية من مصادرها الرسمية تجنبا للمساءلة القانونية.

ولم تعلن الجهات الرسمية حتى اللحظة عن حجم الخسائر المادية أو الأضرار البشرية الناتجة عن هذا الحريق.