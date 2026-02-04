افتتاح معهد برجيل للعيون في أبوظبي
الإمارات تتضامن مع اليونان وتعزي في ضحايا حادث بحري
محمد بن راشد يطلع على «خريطة طريق المساحات المائية والخضراء 2030» لتعزيز ريادة دبي في استثمار الطبيعة لرفاهية الإنسان
سيف بن زايد يشهد ختام تمرين «أمن الخليج العربي 4»
الإمارات تتعهد بتقديم 500 مليون دولار أميركي لدعم الاحتياجات الإنسانية في السودان
