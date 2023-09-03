شكرا لقرائتكم خبر عن المنفى يترأس اليوم الاجتماع الخامس للجنة المالية الليبية العليا فى سبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترأس رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، الاجتماع الخامس للجنة المالية الليبية العليا بمدينة سبها جنوب البلاد، وعقد سلسلة من الاجتماع من عدد من المكونات الاجتماعية والسياسية في المدينة، بحسب ما أكده مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي لـ"الخليج 365".

والأربعاء، دعت اللجنة المالية الليبية العليا الأطراف جميعها إلى الالتزام بمقرراتها، وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي، لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.

وأكدت اللجنة استمرار عقد اجتماعاتها المتواصلة في المدن والمناطق المختلفة في ربوع ليبيا.

وعقدت اللجنة آخر اجتماعاتها في مدينة مصراتة 20 أغسطس الماضي، حيث أكدت الاستمرار في صرف مخصصات البابين الأول والثاني من قِبل وزارة المالية، بعدما اطمأنت من أن كل المؤسسات الحكومية كانت متضمنة في جداول الإنفاق المعتمدة، ووجود عدالة في توزيع المخصصات المتعلقة بالباب الثاني، وفق المعايير المعتمدة والمخصصات المتاحة، وضرورة معالجة أوضاع الجهات التي لم تُدرج بجداول الإنفاق المعتمدة.

وشكّل المنفي، في يوليو الماضي، اللجنة التي تضم 17 عضوا، من بينهم نائب الرئيس، وممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، ومصرف ليبيا المركزي في طرابلس وبنغازي، وديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والمؤسسة الوطنية للنفط.

وحدد قرار المنفي اختصاصات اللجنة في إقرار أوجه الإنفاق العام للدولة، وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة، للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها، ومتابعة سلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة، وأخيرا الاستعانة بالمؤسسات الدولية والمحلية ذات الاختصاص، بغرض التطوير المالي ورسم السياسات وتعزيز الشفافية.