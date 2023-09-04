شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن موعد بدء الحملات الانتخابية لمرشحي المجلس الاتحادي اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، اليوم الاثنين، عن موعد بدء الحملة الانتخابية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي 2023، بحسب صحيفة البيان الإماراتية.

وبينت اللجنة بأن الإعلان سيتم خلال توجيه المرشحين في القوائم النهائية لخوض غمار السباق إلى قبة البرلمان، بضرورة البدء في وضع خططهم الدعائية والمتضمنة للفعاليات والندوات والمواد الإعلانية والإعلامية التي يقوم بها المرشح لعرض برنامجه الانتخابي للهيئة الانتخابية في إمارته.

ولفتت إلى أن تلك البرامج يجب صياغتها بحيث تخضع للضوابط والشروط المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، الواردة في الفصل الخامس من قرار اللجنة رقم (25) لسنة 2023 في شأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فلا يجوز الإخلال بها.

وتفصيلاً، أوضحت اللجنة أن المقصود «بإعلان بدء فترة الحملات الانتخابية» ليس انطلاق الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي البالغ عددهم 309 مرشحين، وإنما فتح الباب أمام المرشحين لصياغة خطة حملاتهم الانتخابية، وتضمينهم وفقاً لما هو وارد في استمارة «خطة الحملة الانتخابية للمرشح»، ومن ثم تسليمها إلى لجنة الإمارة المعنية لإبداء الرأي فيها، على أن تنطلق الحملات الانتخابية يوم 11 سبتمبر الجاري.

ولفتت إلى وجوب أن يقدم المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي نبذة مختصرة عن محاور برنامجه الانتخابي، على أن تشتمل على الموضوعات العامة والأساسية التي يتم التركيز عليها خلال الحملة الانتخابية، وأيضاً أهم القضايا العامة (الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والرياضية.. وغيرها) التي ستتناولها حملته الانتخابية والحلول المقترحة لها، كما يتوجب عليه تسليم لجنة الإمارة شهادة برقم حساب مصرفي يخصص للإنفاق على حملته الانتخابية.

وبعد إنجازه يوقع المرشح على إقرار يفيد بأنه اطلع على التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 من أحكام وضوابط وإجراءات اطلاعاً تاماً، وأن يتعهد بأن يلتزم بكافة ما ورد فيها، وأن يلتزم بخطة الحملة الانتخابية المقدمة منه، وأن لا تزيد التكلفة الإجمالية للحملة الانتخابية على 3 ملايين درهم، وبأن يقدم كشوفاً بالأموال المصروفة لتنفيذ حملته الانتخابية إلى لجنة الإمارة.

وفرت اللجنة الوطنية للانتخابات 2023، عبر موقعها الالكتروني، قائمة من الاستمارات التي تم إتاحتها للجمهور، من بينها «استمارة طلب الموافقة على خطة الحملة الانتخابية للمرشح» والتي تستخدم عند طلب المرشح الحصول على ترخيص بشأن خطة حملته الانتخابية، حيث تتضمن بيانات عن المرشح مقدم الطلب، والأنشطة والفعاليات التي يعتزم القيام بها (الدعاية التلفزيونية- الإعلانات الصحفية- الاجتماعات- إعلانات الشوارع)، وعدد المرات المزمع القيام بها، وتكلفتها المادية ومصادر تمويلها.