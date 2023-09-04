شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد محتفيا بعودة رائد الفضاء سلطان النيادى: بكم طموحاتنا كبيرة فى مجال الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، أن رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وفرق العمل الوطنية حققت إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمت في خدمة البشرية.

وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "إكس": "ولدي سلطان النيادي، الحمد لله على عودتك سالماً إلى الأرض بعد أطول مهمة عربية في الفضاء. صنعتَ مع فرق العمل الوطنية إنجازاً إماراتياً تاريخياً وساهمتم في خدمة العلم والبشرية. بكم جميعاً طموحاتنا في مجال الفضاء كبيرة ومتواصلة، العلم سلاحنا، وجهد أبنائنا ذخرنا، والتوفيق من الله.".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلن انفصال المركبة الفضائية (دراجون) التي تحمل على متنها رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وأفراد طاقم Crew-6 بنجاح عن محطة الفضاء الدولية الأمر الذي يمثل الخطوة الأولى في رحلة عودة الطاقم بعد إنجازهم للمهمة التي استمرت 6 أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام " أن المركبة الفضائية (دراجون) إضافة إلى طاقم Crew-6، تحمل أيضا رائدا فضاء من وكالة "ناسا" هما ستيفن بوين ووارين هوبيرغ، ورائد الفضاء أندري فيدياييف من (روسكوزموس) عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ذلك قامت المركبة بسلسلة من العمليات للابتعاد عن المختبر المداري وفي طريقها للعودة إلى الأرض.

ومن المقرر أن تقوم المركبة بعمل عدة مناورات تدريجية لتحديد مسارها بشكل يتوافق مع الموقع المحدد للهبوط.. وقبل البدء بعملية الحرق سيقوم حاسوب المركبة بالتخلص من قاعدتها لتخفيف كتلتها ومن ثم توفير حجم الوقود المستهلك في عملية الدفع.. وسيمهد هذه الإجراء قيام المركبة الفضائية بعملية حرق خارج المدار، والتي تستمر لمدة 12 دقيقة.

وستشهد المركبة الفضائية ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة والسحب أثناء دخولها الغلاف الجوي للأرض ما يؤدي إلى إبطاء السرعة حتى فتح المظلات بطريقة آمنة، وعلى ارتفاع 18000 قدم، سيتم إطلاق 2 براشوت، يتبعها بسرعة إطلاق 4 براشوتات رئيسة على ارتفاع حوالي 6500 قدم، وتحت التوجيه المستمر لهذه البراشوتات الأربعة الرئيسة.