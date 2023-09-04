شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: افتتاح الدورة البرلمانية 2023/2024 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المجلس الشعبي الوطني بالجزائر،اليوم الإثنين، دورته البرلمانية العادية 2023-2024 في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالى، وفق الإذاعة الجزائرية.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الأمة، السيد صالح قوجيل، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء الحكومة.

وجرت مراسم افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور والمادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل والمتمم الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لاحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12، المعدل الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما و العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ومن المنتظر مناقشة وإثراء جملة من مشاريع القوانين في مجالات مختلفة خلال هذه الدورة.