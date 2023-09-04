شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يوجه بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإطلاق سراح المعتقلين بأحداث كركوك، بصفته القائد العام للقوات المسلحة العراقية، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء "واع".

وفي تصريحات سابقة، السوداني، أن العناصر التي ارتكبت الاعتداءات في كركوك ستلاقي جزاءها العادل، فيما أشار إلى أن القوات الأمنية ملتزمة بحماية أهالي كركوك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، أن "رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استقبل الأحد، عدداً من أعضاء مجلس النوّاب عن محافظة كركوك، يمثلون مختلف المكونات، بحضور النائب الثاني لرئيس المجلس، السيد شاخوان عبد الله، وجرى، خلال اللقاء، البحث في التطوّرات الأخيرة التي شهدتها المحافظة، واستعراض الواقع المحلّي فيها، وأهم متطلبات حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المحافظة التي تتميز بتنوّعها الثري بأطيافها العراقية المتآخية."

وشهدت كركوك، ليلة صاخبة، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن، وذلك عندما توجه محتجون إلى مقر قيادة العمليات المشتركة للمطالبة بإنهاء الاعتصام الذي ينظمه عدد من الرافضين لعودة الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مقره في كركوك.