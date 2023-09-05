سياسي ليبى يدعو لإنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية

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القاهرة - سامية سيد - أكد أستاذ العلوم السياسية ورئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، اخفاق كل المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة السياسية في البلاد، موضحا أن ما وصلت إليه الحالة الليبية من تأزم وانسداد للأفق السياسي بين الأفرقاء في البلاد، يستلزم التعجيل بإنهاء كافة الأجسام السياسية الحالية، وانهاء المرحلة الانتقالية من خلال إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وبدون إقصاء أو تهميش لأي طرف، وفي أقرب المواعيد، مهما كانت النتائج.

وأشار "الحر" فى تصريحات لـ"الخليج 365"، الثلاثاء، إلى احتدام الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن وكل فريق يحاول وضع شروط لتنحية أشخاص بعينهم دون الآخرين، لافتا لوجود وجهات نظر ترى إقامة انتخابات برلمانية وتأجيل الرئاسية، بحيث يقوم البرلمان المنتخب الجديد بتشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها تنظيم انتخابات رئاسية لاحقة.

وشدد على ضرورة القيام بمشاورات موسعة تشمل كل الأطراف للخروج بحل توافقي نهائي، وتوسيع دائرة الترشح لقادة المجتمع المختلفين، وترك الحسم للشعب الليبي، داعية بعثة الأمم المتحدة بليبيا بالقيام بدورها في مراقبة الانتخابات ودعمها فنيا، وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها التوعوي والرقابي في المجال.

ودعا أستاذ العلوم السياسية الليبي كافة الدول المتدخلة في ليبيا بالضغط على الأفرقاء من أجل الخروج من هذا المخنق نحو انتخابات ديمقراطية تقوم على أساس التوزيع العادل للثروة، واستكمال بناء وتفعيل وتطوير وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية المهمة من جيش وأمن وقضاء ومصرف مركزي ومؤسسة النفط وما إليها، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لدى ليبيا تقوم بجهود مقدرة إلا أن نجاحها رهن للأطراف السياسية والعسكرية والمحلية الليبية وكذلك الأطراف الدولية المتداخلة في المشهد الليبي.

إلى ذلك، اتفق القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر مع الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، على ضرورة انتهاء اللجنة المشتركة المشكلة من مجلسي النواب والدولة "6+6" من وضع القوانين الانتخابية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات.

واستقبل حفتر في مكتبه بمقر القيادة العامة في بنغازي، المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي والوفد المُرافق له؛ حيث عقد الجانبان اجتماعًا لمناقشة آخر التطورات السياسية.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة للجيش الليبي إن اللقاء جرى خلاله مناقشة آخر التطورات السياسية، والاتفاق على ضرورة الانتهاء من وضع القوانين الانتخابية من قبل لجنة 6+6، وتهيئة الظروف المُناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.