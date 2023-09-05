شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوب الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحي في منطقة عصيدة بالبلدة، ما تسبب بإصابة شابين بالرصاص الحي كل منهما في ركبته، كما أصيب العشرات بالاختناق خلال المواجهات التي شهدتها البلدة.

وأشارت وكالة إلى أن جنود الاحتلال استولَوا على عدد من المنازل وحولوا أسطحها إلى نقاط مراقبة واستهداف للفلسطينيين.

وتأتي هذه المواجهات بعد مسيرة عفوية لطلاب المدارس، احتجاجا على إجبار جنود الاحتلال مواطنات على خلع ملابسهن لتفتيشهن.

وفي السياق، أصيب العشرات من الطالبات، اليوم بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية"، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.