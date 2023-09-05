الاحتلال الاسرائيلي يعتقل 3 مقدسيين ويجدد الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، 3 مقدسيين من البلدة القديمة ومن بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، وجددت الإقامة الجبرية لرئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي.

وذكرت هيئة شئون الأسرى والمحررين بالقدس وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن الاحتلال اعتقل فلسطينيين اثنين من البلدة القديمة في القدس المحتلة، عقب الاعتداء عليهما بوحشية، كما اعتقلت فلسطينيا من بلدة العيسوية عقب اقتحام منزله.

وللمرة الخامسة على التوالي، أصدرت سلطات الاحتلال قرارا بتحديد حركة رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر هدمي، تمنعه بموجبه من دخول أحياء القسم الشرقي من مدينة القدس المحتلة، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وطريق دخوله لحي الصوانة الذي يقطنه وطريق الخروج منه.