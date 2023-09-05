شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب قرية الزبيدات شمال أريحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم/الثلاثاء/، قرب قرية الزبيدات، شمال أريحا.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مصادر محلية أفادت بأن قوات الاحتلال لاحقت شابًا، لم تعرف هويته بعد، وأطلقت النار عليه وأصابته قرب القرية.



وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.