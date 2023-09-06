وزير الخارجية الكويتي يبحث هاتفيًا مع نظيره العراقي العلاقات الثنائية

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، اتصالاً هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع وزير خارجية جمهورية العراق الدكتور فؤاد حسين، تناول خلاله العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والتطورات الراهنة في المنطقة.

وأفادت وزارة الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم - بأنه تم خلال الاتصال بحث عدد من الموضوعات محل الاهتمام الثنائي وكل ما من شأنه أن يحقق الصالح المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.