شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان الجزائري يبحث مشاريع قوانين حول الإعلام والاستثمار بدورته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) 8 مشاريع قوانين سيتم عرضها على النواب للمناقشة والتصويت خلال الدورة البرلمانية الجديدة التي تم افتتاحها الإثنين.

وشمل أبرز هذه المشاريع، بحسب بيان المجلس اليوم، مشروعي قانونيين يتعلقان بالإعلام، والصحافة المكتوبة والإلكترونية، ومشروع قانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، مشروع قانون يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية.

وعقب انتهاء نواب المجلس الشعبي من المناقشة والتصويت والتصديق، من المقرر أن تتم إحالة مشاريع القوانين إلى الغرفة الثانية من البرلمان المتمثلة في مجلس الأمة الجزائري.