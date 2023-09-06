شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات وسريلانكا توقعان مذكرة تفاهم لفتح الأجواء ورفع القيود عن الرحلات الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، الثلاثاء، مذكرة تفاهم، مع جهورية سريلانكا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بمجال الطيران المدني.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن المذكرة تنص على فتح الأجواء ورفع القيود عن ممارسة الحرية الثالثة والرابعة من قبل الناقلات الوطنية في البلدين إلى جانب الاتفاق على مجموعة من النقاط الإضافية بما في ذلك ممارسة الحرية الخامسة.