شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه إلى السلطات بجنوبى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية قيام إرهابى، كان ينشط بمنطقة الساحل الأفريقي، بتسليم نفسه إلى السلطات العسكرية بجنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الجزائري، سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بالمنطقة العسكرية السادسة بجنوبي البلاد.

وأوضح البيان أن الإرهابي يدعى "العربي لادمي سيد محمد" وملقب بـ"عقبة"، والتحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2015 .. مشيرا إلى أن الإرهابي كان بحوزته رشاش من نوع "كلاشينكوف"، وذخيرة.