شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والأمم المتحدة يبحثان التعاون فى مجال الاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الصومال، الثلاثاء، مع الأمم المتحدة القضايا المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتنمية الاستثمار والدعم الفني للمستثمرين المحليين وخلق بيئة مناسبة للمستثمرين الأجانب وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء المدير العام لوزارة التخطيط والاستثمار والتنمية الاقتصادية في الحكومة الفيدرالية الصومالية محمد حسن شرى، ومدير دائرة التخطيط الصومالية موسى محمد عثمان، اليوم، مع ممثل الأمم المتحدة لشؤون التنمية الصناعية إيجور سكارسيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).

وأعرب شرى، عن شكره للأمم المتحدة على دعمها للحكومة ورجال الأعمال الصوماليين.