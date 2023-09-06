شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء بابوا غينيا يفتتح سفارة لبلاده فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح رئيس وزراء بابوا غينيا جيمس مرابيه، اليوم الأربعاء، سفارة لبلاده في القدس، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع روسيا اليوم.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قالت في فبراير، إن بابوا غينيا الجديدة ستفتح أول سفارة لها في البلاد في وقت ما في عام 2023.

وبابوا غينيا الجديدة ‏هي دولة تقع في النصف الشرقي من جزيرة بابوا في جنوب غرب المحيط الهادئ، في قارة أوقيانيا بالقرب من إندونيسيا، ويبلغ تعداد سكانها نحو 10 ملايين نسمة.