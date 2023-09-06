شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى: نأمل فى انتخاب رئيس جديد للبنان قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت سفيرة الاتحاد الأوروبى الجديدة فى لبنان ساندرا دو وال عن أملها فى انتخاب رئيس جديد للبنان قريبا بالإضافة إلى إقرار القوانين الإصلاحية المطلوبة فى البلاد.

جاء ذلك خلال لقائها اليوم الأربعاء، برئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بحضور المستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة السفير بطرس عساكر. وقالت السفيرة دو وال عقب اللقاء إنها وصلت للتو إلى لبنان وتقوم بزيارات تعارف للمسئولين. وأضافت أنها عرضت اليوم في زيارتها لرئيس الحكومة مستقبل الأوضاع السياسية في لبنان، معبرة عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان في تطبيق القوانين الإصلاحية ووضعها موضع التنفيذ.

من جانب أخر أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، التزام الحكومة بالقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالتمديد لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" لعام جديد.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم الأربعاء، قائد قوة اليونيفيل الجنرال أرولدو لازارو بالسراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية بالعاصمة بيروت، وذلك بحضور وفد من "اليونيفيل" في حضور منسق الحكومة لدى القوات الدولية العميد منير شحادة ومستشار الرئيس ميقاتي، زياد ميقاتي.

وقال ميقاتي إن الحكومة اللبنانية على استعداد للتعاون مع اليونيفيل، من خلال الجيش، لحفظ الأمن في جنوب لبنان، مشيدا بالتعاون القائم والفعال بين الجيش واليونيفيل، داعيا القوات الدولية إلى العمل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية.

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